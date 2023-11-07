Tekirdağ'da kayıp engelli gencin soruşturması: 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 13 aydır kayıp olan zihinsel ve fiziksel engelli Fevzi Çalışkan'ın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden Erkan Şahin ile Şakir Çakmak tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi. Tutuklanan şüphelilere Fevzi Çalışkan'ın yakınları tepki gösterdi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 13 aydır kayıp olarak aranın zihinsel ve fiziksel engelli Fevzi Çalışkan soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Erkan Şahin ile Şakir Çakmak, tutuklanırken, Şahin'in babası Necmettin Şahin ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.

ÇALIŞKAN'IN YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Tutuklanan Erkan Şahin ile Şakir Çakmak, adliyenin arka kapısından geniş güvenlik önlemleri altında binadan çıkarıldı. Gazetecilerin, 'Neden öldürdünüz? Neden tutuklandınız? Fevzi'yi yakarak mı öldürdünüz?' sorularına şüpheliler yanıt vermedi. Bu arada dışarıda bekleyen Fevzi Çalışkan'ın yakınları, tutuklanan 2 kişiye tepki gösterip hakaret etti. Bir kişi ise "Sizi kıyma makinesine vereceğim. Kıyma makinesine" diye bağırdı. Tutuklanan 2 kişi, cezaevine götürüldü.