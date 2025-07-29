Tekirdağ'da Kaybolan Genç Kız 7 Saat Sonra Bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Mestanlar Mahallesi'nde kaybolan 22 yaşındaki genç kız; ailesi, mahalle sakinleri ve güvenlik güçlerinin yoğun arama çalışmaları sonucu 7 saat sonra bulundu.

Kaybolan genç kız, mahalleye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde, kullanılmayan harabe bir evde yorgun ve bitkin halde bulundu.

Olayın ardından bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Genç kız H.K. nasıl bu kadar uzaklaştığı ve harabe eve nasıl ulaştığı henüz netlik kazanmadı. - TEKİRDAĞ