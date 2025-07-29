Tekirdağ'da Kaybolan Genç Kız 7 Saat Sonra Bulundu

Tekirdağ'da Kaybolan Genç Kız 7 Saat Sonra Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malkara'da 22 yaşındaki H.K., yoğun arama çalışmaları sonrası 7 saat içinde bulundu. Hayrabolu'daki harabe evde yorgun halde bulunan genç kıza sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Mestanlar Mahallesi'nde kaybolan 22 yaşındaki genç kız; ailesi, mahalle sakinleri ve güvenlik güçlerinin yoğun arama çalışmaları sonucu 7 saat sonra bulundu.

Kaybolan genç kız, mahalleye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde, kullanılmayan harabe bir evde yorgun ve bitkin halde bulundu.

Olayın ardından bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Genç kız H.K. nasıl bu kadar uzaklaştığı ve harabe eve nasıl ulaştığı henüz netlik kazanmadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi

Benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.