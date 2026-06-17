Haberler

Tekirdağ'da et satış noktalarına sıkı denetim

Tekirdağ'da et satış noktalarına sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, güvenilir gıda için kasap, parçalama tesisi ve et satış noktalarında hijyen, sıcaklık ve etiket denetimleri yaptı. Aykırılık tespit edilen işletmelere idari işlem uygulandı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kasap, parçalama tesisi ve et satış noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince il genelinde faaliyet gösteren kasap, parçalama tesisi ve et satış noktalarına yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin muhafaza sıcaklıkları, izlenebilirlik kayıtları, etiket bilgileri, personel hijyeni ve gıda güvenilirliği kriterlerine uygunluğu kontrol edildi.

Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmeler hakkında gerekli idari işlemlerin uygulandığı, işletme yetkililerine ise gıda güvenilirliği ve hijyen konularında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmelerinin denetim faaliyetlerine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi

Özgür Özel dediğini yaptı! Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle

Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi

Kritik toplantıya saatler kala flaş gelişme! CHP'de vekil sayısı düştü
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar

Baro başkanı alındı, suçlamalar vahim! İşte evlerinden çıkanlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Katil olurum' demişti! Meloni tavsiyeye uydu

Erdoğan'a "Katil olurum" demişti! Meloni tavsiyeye uydu
Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Kayıp Türkiye güzeli yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
Mardin'de Kızılay'ın aracı devrildi: 1'i doktor 4 yaralı

Kızılay'a ait araç şarampole devrildi: 4 yaralı
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik

Paraguay maçı öncesi neşter: Kulübeye çekeceği isimler bomba

Görevden alınan TRT spikerinin maç öncesi videosu ortaya çıktı

Olacaklardan habersizken çektiği video ortaya çıktı
107 günlük savaş sonrası İran'a dev ekonomik piyango

107 günlük savaşı kim kazandı? Bu tablo her şeyi anlatıyor
Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı

Bir de doktor olacak! Yaptıkları yüz kızarttı