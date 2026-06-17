Tekirdağ'da et satış noktalarına sıkı denetim

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kasap, parçalama tesisi ve et satış noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince il genelinde faaliyet gösteren kasap, parçalama tesisi ve et satış noktalarına yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin muhafaza sıcaklıkları, izlenebilirlik kayıtları, etiket bilgileri, personel hijyeni ve gıda güvenilirliği kriterlerine uygunluğu kontrol edildi.

Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmeler hakkında gerekli idari işlemlerin uygulandığı, işletme yetkililerine ise gıda güvenilirliği ve hijyen konularında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmelerinin denetim faaliyetlerine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı