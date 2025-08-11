Tekirdağ'da Kapalı Yolda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Kapalı Yolda Trafik Kazası: 2 Yaralı
Muratlı ilçesinde kapalı yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Sürücünün durumu stabilken, yolcunun yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kapalı yolda meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Yeşilsırt Mahallesi'nde akşam saatlerinde uyarı levhası bulunmayan kapalı yolda ilerleyen Fehmi S. yönetimindeki 34 DG 2774 plakalı otomobil, kumdan oluşturulan barikata çarparak yolun karşısına geçti. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Fehmi S. ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi daha yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü Fehmi S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, araçta yolcu olarak bulunan yaralının ise durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bilgisi alındı.

Öte yandan, araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
