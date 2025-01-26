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Tekirdağ'da Kamyonet Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Tekirdağ'da Kamyonet Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybeden kamyonet, aydınlatma direğine çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Aytekin Ç. idaresindeki 59 EP 601 plakalı kamyonet, yağışlardan dolayı kayganlaşan zemininde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan yaralılar Aytekin Ç. ve Gülten Ç.'yi olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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