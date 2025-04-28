Doktorlarından Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kırılım noktasındayız

Doktorları kamera karşısında! Söyledikleri pek iç açıcı değil
Türkiye, Pakistan'a 6 uçak dolusu silah mı gönderdi? MSB'den açıklama var

Dünyayı sarsan Türkiye iddiasına Milli Savunma Bakanlığından yalanlama
Murat Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? İBB'ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar

Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? Soruşturmadan bomba detaylar
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 28 Ton El Yapımı İçki ve Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: 28 Ton El Yapımı İçki ve Kaçak Ürünler Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda 28 ton 658,5 litre el yapımı içki ile birlikte çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. 911 bin adet boş makaron, dolu makaronlar, gümrük kaçağı sigaralar ve tütün de yakalandı. 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 28 ton 658,5 litre el yapımı içki ile birlikte çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21-25 tarihlerinde il genelinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda, 911 bin adet boş makaron, 30 bin 400 adet dolu makaron, 28 ton 658,5 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol, 164 paket gümrük kaçağı sigara, 163 kilogram tütün, 650 adet bandrol ve 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden kaçak içki ve tütün ürünlerine yönelik denetimlerin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.