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Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Sahte İçki Operasyonu

Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Sahte İçki Operasyonu
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda Ergene ve Çerkezköy'de kaçak tütün mamulleri ile sahte içki ele geçirildi. Ergene'deki bir işletmede çok sayıda tütün ve elektronik sigara bulunurken, Çerkezköy'de de el yapımı viski bulundu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene ve Çerkezköy'de düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün mamulleri ve sahte içki ele geçirildi.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde Z.A.K.'ye ait işletmeye yapılan kontrollerde 7 adet elektronik sigara, 17 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 33 adet bandrolsüz puro ve 2 kilogram açık tütün bulundu.

Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde ise S.G.'nin ikametinde yapılan aramada, 1 adet kaynatma düzeneği ile 50 litre el yapımı viski ele geçirildi.

Olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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