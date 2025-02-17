Tekirdağ'da Kaçak Tütün ve Sahte İçki Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene ve Çerkezköy'de düzenlenen operasyonlarda kaçak tütün mamulleri ve sahte içki ele geçirildi.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde Z.A.K.'ye ait işletmeye yapılan kontrollerde 7 adet elektronik sigara, 17 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 33 adet bandrolsüz puro ve 2 kilogram açık tütün bulundu.

Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde ise S.G.'nin ikametinde yapılan aramada, 1 adet kaynatma düzeneği ile 50 litre el yapımı viski ele geçirildi.

Olaylarla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ