Tekirdağ'da Kaçak Makaron ve Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak makaron ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, 12 Kasım 2024 tarihinde Şarköy ilçesi Kızılcaterzi Mahallesi'nde F.E. isimli şahsın işletmesine düzenlenen operasyonda, 20 bin 460 adet dolu makaron ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti ve bulundurma suçlarına yönelik yapılan diğer operasyonlarda ise Çorlu ve Şarköy'de çeşitli miktarlarda esrar, sentetik ecza ve hassas teraziler bulundu. Çorlu Silahtarağa Mahallesi'nde B.F.Y., K.A.Y., A.G. ve M.Y. isimli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, bin 52 gram kubar esrar, 5 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin TL ele geçirildi.

Aynı gün Şarköy Tepeköy Mahallesi'nde O.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 2 gram esrar ve 12 adet sentetik ecza bulundu. Çorlu Önerler Mahallesi'nde H.S.K. ve O.K.K. isimli şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 140 mililitre amfetamin, 4 gram bonzai, 3 adet içime hazır sigara (bonzai) ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - TEKİRDAĞ