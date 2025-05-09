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Tekirdağ'da Kaçak Makaron Üretimine Baskın: 240 Bin Makaron ve 220 Kilo Tütün Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak makaron üretimi yapan bir iş yerinde 240 bin makaron ve 220 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak öte yandan şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da 240 bin makaron ve 220 kilogram tütün ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Kapaklı'da bir iş yerini imalathaneye çevirerek kaçak makaron üretimi yapan şahsa yönelik operasyonda 240 bin makaron ve 220 kilogram tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Kapaklı ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde Ö.Y. isimli şahsın dükkanının arka kısmı ile deposunu korunaklı hale getirerek kaçak tütün ve makaron üretimi yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Şahsın imalathaneye çevirdiği dükkan ve depoda yapılan aramada, 240 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 220 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet tam otomatik elektrikli makaron doldurma makinesi, 1 adet terazi, 2 adet iklimlendirme makinesi ve farklı bir makaron doldurma makinesine ait 2 adet parça ele geçirildi.

Adli işlemler başlatılan şüpheli Ö.Y., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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