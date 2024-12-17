Tekirdağ'da Kaçak Kuş Operasyonu: Yüzlerce Kuş Ele Geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yüzlerce kaçak kuş ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvan kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı. Operasyon dahilinde, 160 Bengal ispinozu, 13 forpus papağanı, 143 Hint bülbülü, 2 lori papağanı, 205 muhabbet kuşu, 5 sevda papağanı, 130 sultan papağanı ve 8 yavru sultan papağanı ele geçirildi.

Operasyon sonucunda şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ