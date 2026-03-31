Tekirdağ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yenidibek Mahallesi İnkaya mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde Olay yerinde bulunan V.İ. (21), E.İ. (25) ve A.Ş. (45) isimli şahısların orman arazisinde izinsiz kazı yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler, ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı