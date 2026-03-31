Tekirdağ'da kaçak kazıya suçüstü: 3 şüpheli yakalandı
Malkara ilçesindeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve adli tahkikat başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Yenidibek Mahallesi İnkaya mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde Olay yerinde bulunan V.İ. (21), E.İ. (25) ve A.Ş. (45) isimli şahısların orman arazisinde izinsiz kazı yaptığı tespit edildi.
Şüpheliler, ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ