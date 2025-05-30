Tekirdağ'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu

Tekirdağ'da Kaçak İçki ve Tütün Operasyonu
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Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda jandarma, 3 ilçede kaçak içki, tütün mamulleri ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Çeşitli aramalarda çok sayıda kaçak alkol ve tütün ürünleri bulundu, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da, jandarmanın 3 farklı ilçede yaptığı operasyonlarda kaçak içki, tütün mamulleri ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde R.K.'ye ait ev ve araçta yapılan aramalarda 15 litre etil alkol, 45 litre bandrolsüz rakı, 1 av tüfeği ve 2 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Şüpheli hakkında kaçak içki üretimi ve bulundurmanın yanı sıra ruhsatsız silah taşımaktan işlem başlatıldı.

Hayrabolu ilçesi Karabürçek Mahallesi'nde S.G. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada da 146 litre şarap ele geçirildi. Ekipler kaçak alkole el koyarken, olayla ilgili adli tahkikat başlattı.

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde H.Y. isimli şahsın evinde gerçekleştirilen aramada ise çok miktarda kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi. Aramada 27 bin adet boş makaron, 7 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 3 adet sigara sarma makinası, 3 bin 600 adet boş sigara paketi ve 50 kilogram açık tütün bulundu.

Jandarma ekipleri, halk sağlığını tehdit eden kaçak içki üretimi ve tütün ticaretiyle mücadele kapsamında denetimlerine aralıksız devam edeceklerini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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