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Tekirdağ'da Kaçak İçecek Operasyonu: 43 Bin Şişe Kaçak Şarap Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Kaçak İçecek Operasyonu: 43 Bin Şişe Kaçak Şarap Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, Şarköy ve Süleymanpaşa'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplamda 43 bin 102 şişe kaçak şarap ve çeşitli miktarlarda kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından Şarköy ve Süleymanpaşa'da yapılan operasyonlarda toplamda 43 bin 102 şişe kaçak şarap ve çeşitli miktarlarda kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde yapılan operasyonda, A.A.K. isimli şahsın depo olarak kullandığı alanda toplam 43 bin 102 şişe kaçak şarap ele geçirildi.

Ayrıca, Süleymanpaşa ilçesi Ortacami Mahallesi'nde C.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, farklı türlerde kaçak içki bulundu. Evde yapılan detaylı aramada 115 litre kaçak içki ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Süleymanpaşa Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Jandarma 3-sayfa Sağlık Şarköy Hukuk

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