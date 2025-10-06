Haberler

Tekirdağ'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında, bir şahsın üzerinde 28 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malkara Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, alınan ihbar üzerine ilçeye bağlı Kadıköy Mahallesi'nde icra ettiği yol kontrol faaliyeti esnasında, S.S. isimli şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında 28 adet lyrica olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu.

Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aralarında Greta da var! İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu

İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş operasyonunda mide bulandıran detaylar! Evli çiftler da var

Fuhuş operasyonunda mide bulandıran "evli çift" detayı
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2026'da sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.