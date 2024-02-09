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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Tekirdağ'da yapılan jandarma operasyonlarında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Çorlu, Çerkezköy ve Hayrabolu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 1 adet tabanca, 8 adet fişek, 4 gram bonzai ve 1.5 gram metamfetamin bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri çalışmalarında silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu Türkgücü Mahallesinde F.G. isimli şahsın aracında 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 8 adet fişek ele geçirildi. Şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Çerkezköy Veliköy Mahallesinde de E.T. isimli şahsın üzerinde 4 gram uyuşturucu madde (bonzai) tespit edilerek muhafaza altına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Hayrabolu ilçesi Karakavak Mahallesinde ise R.M. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 5.96 gram bonzai, 1.5 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Jandarma Tekirdağ Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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