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Tekirdağ'da Jandarma Operasyonlarında Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonlarında Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonlar Marmaraereğlisi, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Marmaraereğlisi, Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suç unsurlarına el konuldu. Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde M.B.'nin evinde yapılan aramada bir tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi. Hayrabolu ilçesi Danişment Mahallesi'nde E.Y.'nin ikametinde ise bir tabanca bulundu.

Öte yandan, Çorlu ilçesi Silahtarağa ve Şeyhsinan Mahallelerinde C.K.U., Ş.U. ve A.Ö.'nün ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 97 sentetik hap, 2 boş şarjör, 167 fişek, 85 kurusıkı tabanca fişeği, 9 tarihi eser niteliğinde obje, 2 pala ve 1 kasatura ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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