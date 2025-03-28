Tekirdağ'da Jandarma Operasyonları: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 8 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde A.Ç. ve H.A.'nın üst aramasında 4 gram bonzai ve 3 gram amfetamin ele geçirdi.

Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde H.A.'nın üst aramasında da 100 gram bonzai, 2 adet sentetik hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirilirken, şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem yapıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi'nde A.Ö.'nün üst aramasında ise 5 gram esrar ve 2 adet sentetik hap ele geçirilirken, Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde E.P., A.B. ve G.U.'nun üst aramasında 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 gram bonzai ve 1.5 gram metamfetamin bulundu.

Operasyonlar kapsamında şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - TEKİRDAĞ