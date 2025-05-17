Tekirdağ'da Jandarma Operasyonları: Ruhsatsız Silahlar ve Uyuşturucu Haplar Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonları: Ruhsatsız Silahlar ve Uyuşturucu Haplar Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız silahlar, kaçak içki ve binlerce sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar Malkara, Çorlu ve Ergene ilçelerinde gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından farklı ilçelerde düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar, kaçak içkiler ve binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malkara ilçesi Dereköy Mahallesi'nde N.Ş. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 1 adet tabanca ile 3 adet fişek bulundu. Aynı ilçenin Dolu Mahallesi'nde ise O.K. isimli şahsın işletmesinde yapılan kontrolde kaçak olduğu değerlendirilen 3 şişe kırmızı şarap ve 1 şişe rakı ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde de B.B. isimli şahsın evine yapılan operasyonda ise farklı suç unsurları bulundu. Evde yapılan aramada 29 adet av tüfeği fişeği, 3 adet sentetik hap, 1 adet pala ve 1 adet muşta ele geçirildi.

Ergene ilçesi Avrupa Otoyolu Saray gişelerinde durdurulan araçta bulunan E.Ç. ve Ş.T. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada ise tam 19 bin 320 adet sentetik hap ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüphelilerle ilgili adli işlemler başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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