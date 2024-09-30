Tekirdağ'da Jandarma Kaçak Alkol Operasyonu: 80 Litre Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde şüpheli bir otomobili durduran jandarma ekipleri, bagaj ve arka koltukta yaklaşık 80 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Olay, gece saatlerinde Muratlı'nın İnanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ş.E. idaresindeki 59 AEG 291 plakalı şüpheli otomobili durduran jandarma ekipleri, çeşitli marka ve ebatlarda çok sayıda kaçak alkol ele geçirdi.

Otomobil içerisinde yapılan aramalarda; yaklaşık 35 litre kaçak viski, 40 litre kaçak alkol ve 5 litre kaçak rakı ele geçirilerek, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Sürücü Ş.E. ve araçtaki A.E. ise karakola götürüldü.

Şüpheliler hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' gerekçesiyle adli işlem yapıldı.

Öte yandan, halk sağlığını tehdit eden kaçak alkol ve sahte alkol üretimine yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğine vurgu yapıldı. - TEKİRDAĞ