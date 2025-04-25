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Tekirdağ'da Jandarma'dan Skunk Operasyonu: 1 Gözaltı

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma, uyuşturucu madde üretimi yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kök Skunk bitkisi ve çok sayıda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. F.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarmadan Skunk serasına baskın: 1 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde iklimlendirme yöntemiyle Skunk üretimi yapılan bir adrese düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve düzenek ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde F.Ö. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu üretimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, iklimlendirme sistemiyle yetiştirilen 17 kök Skunk bitkisi, 346 gram Skunk, 5 gram Skunk tohumu, 2 adet iklimlendirme çadırı, 1 adet öğütme aparatı, 1 adet klima, 4 adet fan, 14 adet aydınlatma lambası, 24 litre bitki besleyici gübre, 3 adet 7 metrelik seyyar kablo, 5 metre havalandırma borusu, 8 adet 3 metrelik bağlantı kablosu, 13 adet plastik saksı, 1 adet filizlendirme kutusu, 3 adet vantilatör, 2 adet dijital termometre ve 1 adet pH ölçer ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.Ö. hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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