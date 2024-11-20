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Tekirdağ'da Işık İhlali Sonucu Kaza: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Işık İhlali Sonucu Kaza: 1 Yaralı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde gerçekleşen kazada, ışık ihlali yapan bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Tekirdağ'da ışık ihlali sonucu otomobilin kamyona çarptığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi çevreyolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Çayla istikametinden Saray yönüne ilerleyen Mehmet C. yönetimindeki 48 SY 462 plakalı kamyona, Vize istikametinden Çerkezköy yönüne seyreden Erdem K. idaresindeki 34 ZF 8071 plakalı otomobil, Çayla kavşağı üzerinde iddiaya göre ışık ihlali yaparak çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü Mehmet C. kazayı yara almadan atlattı. Ancak otomobil sürücüsü Erdem K. hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Erdem K.'ya kontrol amaçlı müdahalede bulundu. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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