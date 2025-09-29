Haberler

Tekirdağ'da İşçi Servisi ile Kamyon Çarpıştı: 3 Ölü, 9 Yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada, işçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimliği belli oldu.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde işçi servisi ile kamyonun kafa kafaya çarpışması 3 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada, 59 S 4015 plakalı servis aracının sürücüsü Fevzi Kaya ve araçta yolcu olarak bulunan Feridun Bağlan ile Halil Seven hayatını kaybederken, kazaya karışan 34 BKD 27 plakalı kamyonun şoförü S.C., O.K. M.A., İ.A., H.Ö., M.T., M.T., R.K., ve B.E. yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken kazanın yaşandığı bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
