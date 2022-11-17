Tekirdağ'da işçi kepçenin kazdığı çukura düştü 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dengesini kaybeden işçi, alt yapı çalışması nedeniyle kepçenin kazdığı çukura düştü. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dengesini kaybeden işçi, alt yapı çalışması nedeniyle kepçenin kazdığı çukura düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Olay, Kazımiye Mahallesi Memduh Şevket Esendal Parkı karşısı Göreme Sokak üzerinde devam eden Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) alt yapı çalışmaları esnasında meydana geldi. Yeni işe başlayan C.U (42), kanalizasyon alt yapı çalışmaları sırasında büz döşemesi nedeniyle TESKİ'nin yüklenici firmasına ait kepçenin kazdığı çukura düştü. Yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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