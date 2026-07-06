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Kapaklı'da 1 kişi iş yerinde ölü bulundu

Kapaklı'da 1 kişi iş yerinde ölü bulundu
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde hareketsiz halde bulunan 51 yaşındaki iş yeri sahibi Ömer Unutmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde hareketsiz halde bulunan 51 yaşındaki iş yeri sahibi Ömer Unutmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Olay, Kapaklı'nın Vatan Mahallesi Muhtar Çetin Dilsiz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde 51 yaşındaki iş yeri sahibi Ömer Unutmaz hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Unutmaz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Olayın nasıl meydana geldiği ve ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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