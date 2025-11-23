İnşaat iskelesinin kalası kırıldı, üçüncü kattan düştü

Tekirdağ Şarköy'de bir inşaatın dış cephesinde çalışan işçi, üçüncü kattaki iskelenin kalasının kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Camikebir Mahallesi Önder Sokak'ta bulunan dört katlı bir inşaatta meydana gelen olayda, dış cephe mantolama ustası Rüstem M. çalıştığı üçüncü kattaki iskelede durduğu kalasın kırılması sonucu yere düştü.

İNŞAAT İSKELESİNİN KALASI KIRILDI, ÜÇÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Aynı binanın bir üst katında çalışan kardeşi İsa M., abisinin yere düştüğünü görür görmez durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bilinci kapalı şekilde yerde bulunan işçiye yaptığı ilk müdahalede şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Şarköy Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından dört çocuk babası Rüstem M.'nin cenazesi, kesin ölüm raporunun alınması için Tekirdağ adli tıp kurumuna gönderildi.

Ardından Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazıyla birlikte Şarköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili ihmali olup olmadığı araştırılan inşaat sahibi B.G. ile yüklenici E.G. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.