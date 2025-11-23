Haberler

İnşaat iskelesinin kalası kırıldı, üçüncü kattan düştü

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, dış cephe mantolama ustası üçüncü kattaki iskelenin kalasının kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası inşaat sahibi ve yüklenici gözaltına alındı.

  • Tekirdağ Şarköy'de bir inşaat işçisi üçüncü kattaki iskele kalasının kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.
  • İnşaat sahibi ve yüklenici olayla ilgili ihmali araştırılmak üzere gözaltına alındı.

Tekirdağ Şarköy'de bir inşaatın dış cephesinde çalışan işçi, üçüncü kattaki iskelenin kalasının kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Camikebir Mahallesi Önder Sokak'ta bulunan dört katlı bir inşaatta meydana gelen olayda, dış cephe mantolama ustası Rüstem M. çalıştığı üçüncü kattaki iskelede durduğu kalasın kırılması sonucu yere düştü.

Aynı binanın bir üst katında çalışan kardeşi İsa M., abisinin yere düştüğünü görür görmez durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bilinci kapalı şekilde yerde bulunan işçiye yaptığı ilk müdahalede şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Şarköy Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından dört çocuk babası Rüstem M.'nin cenazesi, kesin ölüm raporunun alınması için Tekirdağ adli tıp kurumuna gönderildi.

Ardından Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazıyla birlikte Şarköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili ihmali olup olmadığı araştırılan inşaat sahibi B.G. ile yüklenici E.G. savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
