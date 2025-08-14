Tekirdağ'da İnşaat İşçisi Ağaç Altında Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da İnşaat İşçisi Ağaç Altında Fenalaşarak Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işe mola veren 42 yaşındaki inşaat işçisi Mustafa Tosun, dinlendiği ağaç altında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın kalp krizi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde dinlenmek için oturduğu ağacın altında fenalaşan inşaat işçisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde çalışan fayans ustası Mustafa Tosun (42), işe mola verilmesinin ardından dinlenmek için bir ağacın altına oturdu. Bir süre sonra fenalaşan Tosun için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa Tosun, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerinde durulan Tosun'un ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
