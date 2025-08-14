Tekirdağ'da İnşaat İşçisi Ağaç Altında Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde dinlenmek için oturduğu ağacın altında fenalaşan inşaat işçisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde çalışan fayans ustası Mustafa Tosun (42), işe mola verilmesinin ardından dinlenmek için bir ağacın altına oturdu. Bir süre sonra fenalaşan Tosun için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa Tosun, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği şüphesi üzerinde durulan Tosun'un ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ