Tekirdağ'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: 184 İşlem Yapıldı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda 118 ekip ve 565 personel ile 4 bin 708 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 19 kişi yakalandı. Araç kontrollerinde 160 sürücüye ceza kesildi, uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'da 118 ekip ve 565 personelin katılımıyla Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak'ta kent genelinde 118 ekip ve 565 personelle Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 4 bin 708 kişinin GBT sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı. Bin 95 araç kontrol edildi, kusurlu 160 sürücüye idari yaptırım uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 53 iş yeri, 11 park ve bahçe ile 36 metruk binadaki kontrollerde 5 uyuşturucu hap ve 1,15 gram metamfetamin ele geçirildi. Toplamda 184 kişi hakkında adli ve idari işlem yapılırken, kamuoyunun güvenliğini sağlamak adına çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ