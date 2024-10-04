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Tekirdağ'da Huzurlu Sokaklar Operasyonu: Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Huzurlu Sokaklar Operasyonu: Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da yapılan Huzurlu Sokaklar operasyonunda bir araçta 44 sentetik ecza, 8 gram metanfetamin, 10 gram bonzai ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa'da jandarma tarafından yapılan Huzurlu Sokaklar operasyonunda, bir araçta 44 sentetik ecza, 8 gram metanfetamin, 10 gram bonzai, 12 makaron içerisinde bonzai ve bir uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Motosiklet Trafik ve Motosiklet Asayiş timlerince Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar operasyonunda, bir araçta yapılan arama sonucunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonda; 44 adet sentetik ecza, 8 gram metanfetamin, 10 gram bonzai, 12 adet makaron içerisinde bonzai ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Süleymanpaşa Uyuşturucu Operasyon Güvenlik 3-sayfa Sağlık

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