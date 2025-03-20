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Tekirdağ'da Hüküm Giymiş Şahıs Operasyonla Yakalandı

Tekirdağ'da Hüküm Giymiş Şahıs Operasyonla Yakalandı
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Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şahıs yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından 18 Mart 2025 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şahsın ilçede saklandığı tespit edildi. Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, şahıs Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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