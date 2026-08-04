Çorlu'da hatalı dönüş kazası: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hatalı dönüş yapan otomobilin karşı yönden gelen araçla çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden ve Yeni Sanayi tarafına hatalı dönüş yaptığı iddia edilen E.M.S. idaresindeki 34 HG 5024 plakalı otomobil, A.E. yönetimindeki 41 ALU 504 plakalı otomobille çarpıştı. Araçlar savrulurken, kazada sürücü A.E. ile 1 çocuk ve 3 yolcu yaralandı. Yaralı 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı