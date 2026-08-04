Haberler

Çorlu'da hatalı dönüş kazası: 4 yaralı

Çorlu'da hatalı dönüş kazası: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hatalı dönüş yapan otomobilin karşı yönden gelen araçla çarpıştığı kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hatalı dönüş yapan otomobilin karşı yönden gelen araçla çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden ve Yeni Sanayi tarafına hatalı dönüş yaptığı iddia edilen E.M.S. idaresindeki 34 HG 5024 plakalı otomobil, A.E. yönetimindeki 41 ALU 504 plakalı otomobille çarpıştı. Araçlar savrulurken, kazada sürücü A.E. ile 1 çocuk ve 3 yolcu yaralandı. Yaralı 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır

Özgür Özel'e savcılıktan kötü haber! Suçlama çok ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı

Salah ile karşılaşan Türk taraftardan yıldız isme olay çağrı
Almanya Savunma Bakanı Pistorius ağzından kaçırdı: RCH-155'ler 2 yıl önce Ukrayna'ya sevk edilmiş

Alman Savunma Bakanı ağzından kaçırdı! 2 yıl önce Ukrayna'ya verilmiş
Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Tesettüre girdi
Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren Sparta Prag-Lyon maçında sürpriz sonuç

Fenerbahçe'nin rakipleri karşılaştı! Sonuç epey sürpriz
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Fiziki görünümüne dair gelen eleştirilere karşı ateş püskürdü
Victor Osimhen, Leao transferinde devreye girdi

Dünya starı için o da devreye girdi!
Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Kayserili işi biliyor