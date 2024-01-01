Tekirdağ'da Gümrük Kaçağı Parfüm Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yapılan bir operasyonda, araçta bulunan gümrük kaçağı 12 adet 100 ml parfüm ele geçirildi. Kaçak parfümler muhafaza altına alınırken, sürücü hakkında işlem yapıldı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu'nun Lahana Mahallesi'nde araç sürücüsü H.K.'nin aracında yapılan aramada, gümrük kaçağı 12 adet 100 ml parfüm ele geçirildi.
Kaçak parfümler muhafaza altına alınırken, sürücü hakkında işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ