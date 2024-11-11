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Tekirdağ'da cinnet getiren genç uyuyan annesini öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cinnet getiren 17 yaşındaki A.Ç., annesini uykusunda öldürürken, babasını, amcasını, yengesini ve dedesini yaraladı. A.Ç. olayın ardından polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre; cinnet geçiren 17 yaşındaki A.Ç., mutfaktan aldığı bıçakla uyku halindeki annesi Nilay Ç.'yi bıçakladı. Ardından babası Murat Ç.'yi de yaralayan A.Ç., alt kattaki amcası Gürcan Ç., yengesi Fatma Ç. ve dedesi Celil Ç.'yi de bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı anne Nilay Ç. hayatını kaybederken, amca Gürcan Ç. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne, baba Murat Ç., dede Celil Ç. ve yenge Fatma Ç. ise civar hastanelere sevk edildi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen 17 yaşındaki A.Ç. adlı genç ise polis ekiplerince ikna sonucu gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından anne Nilay Ç.'nin cansız bedeni otopsiye gönderildi. Nilay Ç.'nin Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdiresi olduğu öğrenildi. Cinayet ve yaralama vakasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da cinnet getiren genç uyuyan annesini öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıseennu:

Toplu cinayetlerde tek bir sebep yazılıyor ''psikolojik sorun'' bu milletin yarısının psikolojisi bozuk o zaman herkez adammı öldürsün bak iadmı getir piskolojisi yerine gelirmi gelmezmi.

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Haber YorumlarıH.K K.H:

Direk uyutun ileride daha zararlı olabilir.. ama yine de Allah kimsenin başını göstermesin

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Neler oluyor insanlar şaşırmış öldürülen anneye Allah Rahmet eylesin

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