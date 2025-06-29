Tekirdağ'da Geleneksel Yayla Şenlikleri'nde Narkotik Farkındalık Çalışması

Tekirdağ'da Geleneksel Yayla Şenlikleri'nde Narkotik Farkındalık Çalışması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, 21. Geleneksel Yayla Şenlikleri'nde vatandaşlara yönelik narkotik suçlarla mücadele ve siber suçlar konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. 'Narko Nokta' standı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KADES (Kadın Destek Uygulaması) ekipleri, Siberay, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve TUBİM Büro Amirliği ekipleri, 21. Geleneksel Yayla Şenlikleri'nde vatandaşlara yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlik alanında kurulan "Narko Nokta" bilgilendirme standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 5 bin kişi standı ziyaret ederek, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı. Siber suçlar ve telefon dolandırıcılıklarına karşı da siberay broşürleri dağıtıldı.

Emniyet birimleri, ayrıca NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) ve UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması) projeleri hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. Katılımcılara uygulamaların nasıl indirileceği ve kullanıldığı uygulamalı olarak anlatıldı.

Öte yandan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde KADES kullanımında Tekirdağ'ın 16. sırada yer aldığı belirtildi. Kent genelinde 70 bin kişinin aktif olarak KADES uygulamasını kullandığı kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

Alevlerin arasında kaldılar! Orman ekibi son anda böyle kurtuldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.