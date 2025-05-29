Tekirdağ'da feci kaza: Vidanjörün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken TESKİ'ye ait vidanjörün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, TESKİ'ye ait Efkan Y. idaresindeki

34 FCK 255 plakalı vidanjör, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili Malkara Cumhuriyet Savcılığı ve emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Vidanjör sürücüsü E.Y., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ