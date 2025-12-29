Tekirdağ'da feci kaza kamerada

Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın hemen ardından araçtan inen sürücü ve yolcu, yerde yatan yaralıya baktıktan sonra olay yerini terk etti.

Kaza, geçtiğimiz hafta gece yarısı Cemaliye Mahallesi eski Vatan Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak yönüne seyreden Umut D.'nin kullandığı motosiklet ile Dr. Hakkı Görenli Sokak'tan gelen bir otomobil, yol ayrımında çarpıştı.

Kaza sonrası arabanın üzerinde takla atan motosiklet sürücüsü Umut D. yere savruldu. Yaralı Umut D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise anbean kayda geçti. Kameraya yansıyan görüntülerde, kazanın hemen ardından araçtan inen sürücü ve yolcunun, yerde yatan yaralıya baktıktan sonra olay yerini terk ettiği gözlendi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ