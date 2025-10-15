Haberler

Tekirdağ'da Feci Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada, bir tur aracının sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında yürüyen bir kişiye çarptı. Olayda 42 yaşındaki Olcay Canbay hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Haliç Mahallesi mevkiinde meydana gelen feci kazada, bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Malkara'dan Keşan istikametinde seyir halinde olan H.G. (65) idaresindeki 34 FIC 124 plakalı özel bir şirkete ait tur aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında evine gitmekte olan 42 yaşındaki Olcay Canbay'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Olcay Canbay ağır yaralanırken, araç bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Canbay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
