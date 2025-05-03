Tekirdağ'da Fabrika Yangını: Patlama Sesleri Korkuttu

Tekirdağ'da Fabrika Yangını: Patlama Sesleri Korkuttu
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Özpar Kauçuk Kalıp Fabrikası'nda çıkan yangında art arda patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor ve bölgeye girişler güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

Tekirdağ'da yanan fabrikada art arda patlama sesi korkuttu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika yangında üst üste patlama sesleri duyuldu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Özpar Kauçuk Kalıp Fabrikası'nda çıkan yangında patlama sesleri duyuldu, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında peş peşe patlama sesleri yükselirken, yükselen yoğun siyah dumanlar bölgeden kilometrelerce uzaktan görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor. Güvenlik gerekçesiyle bölgeye girişler durduruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KARDEŞ - 3.Sayfa
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