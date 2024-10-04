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Tekirdağ'da Fabrika Yangını: Alevler Büyüyor

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın hızla yayılarak fabrikanın büyük kısmını etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Tekirdağ'da fabrika yangını

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada başlayan yangın, hızla büyüyerek fabrikanın büyük kısmını etkisi altına aldı. Alevler ve yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına ilk müdahale Çerkezköy İtfaiyesi tarafından yapıldı.

Yangın, fabrikanın içindeki yanıcı malzemeler nedeniyle hızla yayıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikada devam eden alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen büyümeye devam ediyor.

Olay yerinde sağlık ekipleri olası yaralanmalara karşı hazır bekliyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi, ancak alevlerin daha fazla yayılmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Tekirdağ'da Fabrika Yangını: Alevler Büyüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KARDEŞ - 3.Sayfa

Acil Durum Çerkezköy Tekirdağ İtfaiye 3-sayfa Yaşam

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