Tekirdağ'da Fabrika İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da iş kazası: 1 ölü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Vakıflar OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeter Kuyumcu (48), yaklaşık 2,5 metre yüksekten demir saçların üzerine düşerek ağır yaralandı. Fabrika çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeter Kuyumcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İş kazasıyla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.