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Tekirdağ'da fabrika inşaatında göçük: 2 işçi toprak altında kaldı

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Tekirdağ'ın Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 9 metre toprak altında kalan 2 işçi için umutlu bekleyiş sürüyor. İşçileri kurtarmak için ekipler canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 9 metre toprak altında kalan 2 işçi için umutlu bekleyiş sürüyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde alüminyum fabrikası inşaatında kuyu kazımı sırasında meydana gelen göçükte Adem Kalaycı ile Zekariya Midilli toprak altında kalmıştı. Saat 15.30'da gerçekleşen göçükte 9 metre toprak altında kalan Kalaycı ve Midilli için arkadaşlarının umutlu bekleyişi sürüyor. Olayı duyan çevre ildeki meslektaşları bölgeye akın ediyor.

Zaman zaman bölgede gerginlik yaşanırken ekipler işçileri kurtarmak için canla başla çalışmaları sürdürüyor.

Öte yandan yaklaşık 4 ton kum çıkarıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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