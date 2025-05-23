Tekirdağ'da Fabrika Çatısından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Fabrika Çatısından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kimya fabrikasının çatısından düşen 32 yaşındaki işçi, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde bir kimya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde fabrikanın çatısından zemine düşen Denizhan Maraşlı (32) adlı işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralı işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, iş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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