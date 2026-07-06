Muratlı OSB'de bir işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir enerji fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde bir enerji fabrikasında yaşanan iş kazasında A.A.A. isimli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı