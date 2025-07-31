Tekirdağ'da Elektrikli Bisiklet-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Elektrikli Bisiklet-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ters yönde seyrettiği öne sürülen elektrikli bisikletin motosikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumu hakkında bilgi verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ters yönde seyrettiği iddia edilen elektrikli bisikletin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Yengeç Sokak'tan Erdal İnönü Caddesi'ne dönüş alan Y.G. yönetimindeki otomobil, ters yönde seyrettiği iddia edilen S.D.'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü S.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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