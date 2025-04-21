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Tekirdağ'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, yüksek gerilim hattına temas eden bir işçi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.

Tekirdağ'da akıma kapılan işçi ağır yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Çerkezköy yolu üzerindeki Velimeşe OSB içerisinde devam eden yol yapım çalışmalarında beton serimi esnasında, iddiaya göre, elindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu işçi Y.İ. akıma kapıldı.

Ağır yaralanan işçi Y.İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İş kazasıyla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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