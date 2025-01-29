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Tekirdağ'da Eğlence Mekanlarına ve Kıraathaneye Denetim

Tekirdağ'da Eğlence Mekanlarına ve Kıraathaneye Denetim
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanları ve kıraathanelerdeki denetimlerde 500 kişinin GBT sorgusu yapılarak, bazı iş yerlerine yasaklı maddeler ve alkol sunumu nedeniyle cezalar kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçedeki eğlence mekanları ve kıraathanelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yaklaşık 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde iş yerlerinin evrakları kontrol edilirken, müşterilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlerde yaklaşık 500 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 3 bakaya şahıs tespit edildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlere Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de katıldı.

Denetimlerde çok sayıda eğlence mekanı ve kıraathane incelenirken, 5 farklı iş yerine kapalı alanda tütün tüketiminden dolayı, 1 iş yerine ise yaşı küçük çocuğa alkol sunumu yapılması nedeniyle 'Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini' suçundan adli işlem yapıldı. Toplamda 6 iş yerine işlem uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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