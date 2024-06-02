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Tekirdağ'da eğitim uçağı motor arızası iddiası ile tarlaya mecburi iniş yaptı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Atatürk Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı, Süleymanpaşa ilçesi semalarında motor arızası yaptığı iddiası ile Yağcı Mahallesi'nde bir ayçiçeği tarlasına mecburi iniş yaptı. Pilotun sağlık durumu iyi.

Tekirdağ'da eğitim uçağı motor arızası iddiası ile tarlaya mecburi iniş yaptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Atatürk Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı, Süleymanpaşa ilçesi semalarında motor arızası yaptığı iddiası ile Yağcı Mahallesi'nde bir ayçiçeği tarlasına mecburi iniş yaptı.

Atlantic Flight Academy (AFA) isimli uçuş okuluna ait eğitim uçağı saat 11.00 civarı Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan sonra motor arızası iddiasıyla Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yağcı Mahallesi'nde bir tarlaya acil iniş yaptı. Acil iniş sırasında herhangi bir kaza kırım meydana gelmezken, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri de olumsuz herhangi bir duruma karşı uçağın mecburi iniş yaptığı alana şerit çekerek tedbir aldı.

Yaşanan arıza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Havalimanı Süleymanpaşa Tekirdağ Çorlu Havacılık 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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