İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

İstanbul beşik gibi! Bir saatte 4 kez sallandı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz

Artçı depremlerin ardından Ahmet Ercan'dan uykuları kaçıracak uyarı
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi

Narin Güran davasında mahkemeden 'tutukluluk' kararı

Tekirdağ'da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı

Tekirdağ'da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından açılan doğalgaz arama kuyularından birinde gaz kaçağı meydana geldi. Kaçak nedeniyle yurttaşlar panik yaşarken; ekipler çalışma başlattı.

Tekirdağ'da yaklaşık iki ay önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (T.P.A.O.) tarafından Ergene ilçesine bağlı Vakıflar Mahallesi'nde açılan iki doğalgaz arama kuyusundan birinde gaz kaçağı meydana geldi.

GAZ KAÇAĞI PANİĞİ

Kaçak nedeniyle bölgede hareketli saatler yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri bölgeye kimseyi yaklaştırmazken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. AFAD ekipleri ise özel donanımlı araç ve kıyafetlerle olay yerine girerek gaz kaçağının kaynağını belirlemeye çalıştı. Tehlikenin sürdüğü bölgede uzman ekiplerin müdahalesi devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.