Haberler

Tekirdağ'da Doğal Gaz Kaçağı Paniği

Tekirdağ'da Doğal Gaz Kaçağı Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da bir apartmanın doğal gaz kutusundaki gaz kaçağı, vatandaşlarda paniğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle güvenlik sağlandı.

Tekirdağ Çorlu'da bir apartmanın doğal gaz kutusunda meydana gelen gaz kaçağı, vatandaşlar arasında paniğe neden olurken, ekipleri de harekete geçirdi.

Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak üzerindeki bir apartman koridorunda gaz kokusu alan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Marmaragaz, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve Marmaragaz ekipleri, apartmana yayılan kokunun doğalgaz kutusundan çıktığını tespit etti. Marmaragaz görevlisinin müdahalesi sonrası arıza giderildi.

Apartman sakinleri, gaz sızıntısının giderilmesi ve güvenliğin sağlanmasının ardından ikametlerine geri döndü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de inanılmaz son! Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı nefesleri kesti

90+2'de 0-0 olan maçın son dakikalarında neler oldu neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.