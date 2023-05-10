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Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ şüphelisi olduğu öne sürülen bir kişi yakalandı.

Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ şüphelisi olduğu öne sürülen bir kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Afganistan Uyruklu A.K. isimli şahıs Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Kamaradere Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından 10 Mayıs 2023 günü adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Marmara Ereğlisi Jandarma Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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