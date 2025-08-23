Tekirdağ'da Çocukların Çıkardığı Yangın Control Altına Alındı

Tekirdağ'da Çocukların Çıkardığı Yangın Control Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çocuklar tarafından çıkarılan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çocukların çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Anafartalar Caddesi ile Kaan Bey Sokak arasında kalan boş alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen çocuklar tarafından yakılan ateş kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Bölge sakinleri yangını çıkaran çocukların kaçtığını ifade ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakem Kurulu'nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı

Milyonların merakla beklediği toplantıdan sonuç çıkmadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edson Alvarez, taraftardan gelen tepki sonrası profilindeki o ifadeyi kaldırdı

Taraftardan gelen tepki sonrası profilindeki o ifadeyi hemen kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.